Jippie mijn seizoen komt eraan



5 kg



Deze temperatuur maakt mijn dag goed. Ik hou van de aankomende periode. Het vallen van het blad en een droge herfst. Ik voel het aan mezelf, het is weer tijd voor iets nieuws. Ik heb me opgegeven voor een cursus. Ik ga alleen. Binnenkort de nieuwe soundprocessor van Oticon Medical, ook spannend. En ik ga heeeeel rustig beginnen met bewegen in een kleine sportschool. Zondag is er de open dag en dan ga ik me inschrijven.

Het is vlakbij dus geen barrière. Sinds twee weken is mijn knie van stand veranderd. Ik deed mijn oefeningen buiten en ineens knoep. Het deed behoorlijk pijn. Ik dacht wat Nu? Ik ben gaan Googelen en het kon van alles zijn. Ik heb de meest voor de hand liggende reden opgepakt en dat was afvallen.

Aangezien ik precies weet wat het allemaal inhoudt begin ik heel rustig met bewegen op de apparaten. Zondag krijg ik de uitleg. Ik zet absoluut geen druk op mezelf en wil dat ook niet van buitenaf. Het moet uit mezelf komen,net als deze stap.Ik moet mijn evenwichtsoefeningen buiten weer kunnen doen zonder pijn, daar ga ik voor. Dus laat ik zeggen een zak van 5 kilo aardappelen zou mooi zijn.

Ik laat het jullie wel weten hoe het gaat over een tijdje. Zoals ik in elkaar zit aanpakken als je ergens last van hebt is een goed begin lijkt me.

Nu genieten van de nazomer en dan de herfst.











