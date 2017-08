Kom op mensen, tel je zegeningen.......

Andere artikelen







Dit is het allerliefst wat de mens wil horen denk ik. Dat het goed met je gaat en dat je blij bent met wat je hebt, wat je niet kunt of hebt doet er blijkbaar niet toe. Tel gewoon je zegeningen. Klaaaaar. Dat is wel heel kort door de bocht vind ik. Waarom mag je niet zeggen wat je beperkingen Zijn? Dat mag je wel vertellen maar moet niet te lang duren. Zou het zo zijn dat we willen dat het alleen goed met ons Gaat? Dat we zeggen dat we een fijn leven hebben en heel gelukkig zijn? Geen ziektes , geen ellende van buitenaf. Geen mensen die afgunstig zijn of jaloers. Niets is wat het lijkt. Een mens kan lachen en toch heel ongelukkig zijn.

Ik zou weleens willen weten wat je beperkingen zijn en wat je verdriet is. Natuurlijk hoef je dat niet hier te ventileren. Dat is aan jezelf. Ik denk dat heel veel mensen hetzelfde willen als ik. LIEFDE AANDACHT BEGRIP EN KNUFFELLOVIES. Mensen willen geen ruzie denk ik. Het komt voort denk ik dat men niet begrepen wordt. Mijn ervaring leert me dat niet alles te begrijpen is. We zijn gevoedt en opgevoed. We zijn wie we zijn of zijn geworden door beschadigingen in ons leven denk ik.













