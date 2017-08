Ik ben waar ik wil zijn

Ons mandje samen

Best lang geleden dat ik iets op mijn weblog geschreven heb. Is het raar dat ik zeg ,ik ben waar ik zijn Wil? Nee, want ik voel het zo. Het gaat goed met me. Ik heb geen klachten meer waar ik last van had, dus gaan met die banaan.



Ik ben erg blij met mijn flierefluiters. Ik kan er veel mee maar ook niet. Mijn ervaring heeft me geleerd dat ik niet overal hoef te zijn en aan mee wil doen. Het is goed zo. Grote menigte vermijd ik, zoals vierdaagse of muziekfestivals. Muziek klinkt niet meer en dat is moeilijk geweest maar das war einmal. ACCEPTEREN wat niet meer is, gaat gepaard met het nodige verdriet want je moet er wel doorheen. Ik was net een paar artikelen aan het lezen en de 10 jaar dat ik van me af heb geschreven waren op deze weblog destijds een must.Door alles van me af te schrijven maakte ik mijn koppie leeg. Een goede verwerking dus.