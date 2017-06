Andere artikelen







Ci's afdoen bij de loslopende aapjes in de Apenheul?



Apenheul



De apenheul is echt mijn lievelingspark. Toen ik 50 jaar werd kreeg ik van mijn zoon een jaarkaart. Ben er destijds vaak geweest. Ook een heerlijk park om te wandelen.

Ik ben wel geschrokken van de prijs. 21.50 per volwassenen. Er is wel een korting te vinden hier en daar. 10 jaar geleden ben ik mijn bril verloren daar. Een aapje sprong op mijn schouder en pats bril van mijn neus en aap er mee vandoor. Een echte apenstreek. Natuurlijk drie keer gevraagd bij de klantenservice of ze hem gevonden hadden. Neeeee. Zelfs nog een paar keer gebeld naar de apenheul maar niets. Dat brengt me op het volgende, ik heb twee ci's, die kunnen de aapjes die loslopen zo pakken. Dat weerhoudt me ervan een seizoen kaart te nemen.

Wat gebeurd er als?......Ben ik dan Verzekerd? Vervelend dat ik daar aan moet denken maar het zal je gebeuren.

Ik denk dat ik Meeus maar even raadpleeg waar ik mijn flierefluiters verzekerd heb. Ja, ik kan ze afdoen maar dan hoor ik helemaal niets. Ik weet nog wel dat ze destijds bij de rugzakken die je kreeg adviseerde je gehoorapparaatje uit te doen.

Tja...misschien toch maar beter mijn ci's af te doen bij de loslopende aapjes.





Loslopende aapjes





Deze spreekt voor zich





Artikel links http://www.apenheul.nl





Geplaatst op 10 juni 2017 09:01 en 44 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.