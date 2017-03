Een fijne phonakmiddag met spreker Bartel Joostema

Andere artikelen







Super blij dat ik samen met Marian naar Vianen ben gereden voor de phonakmiddag.Bij binnenkomst stond Bartel klaar om de mensen op te vangen. 15 personen verstond ik . Dat was een mooie groep. We konden iets te drinken pakken en ik was heel benieuwd of de mylink en de zoomlink die ik gekregen heb van een lief persoon op de plotsdoven site zou werken als Bartel zijn workshop zou houden. Hij zei me dat ik de mylink kreeg van Roger dus phonak. Prima even afstemmen en zijn stem werd steeds beter. Ik kon alles horen met 15 personen. Er stonden ook diverse tablemics op de tafels, wat moeilijker was de mensen die vragen stelden te verstaan. Maar de spreker ging geweldig. Het filmpje was ondertiteld dus zodoende alles meegekregen. Toen ik even een time-out wilde kon ik Bartel nog spraakverstaan. Zooo blij mee. Mijn bilaterale ci had ik op 0 gezet. En de ci's op ringleiding stand. BARTEL vertelde me dat het zeker moest lukken om de ringleiding omdat het Universeel is. En hij had gelijk. Hij adviseerde ook de rogerpen. Het ging mij echt om deze soloapparatuur te gebruiken. De aanschaf komt.

We hebben veel soloapparatuur gezien. En zo design , dat is Phonak. Ik vind het het paradepaardje op het gebied van spraakverstaan. Dus de Roger mylink is de neklusontvanger voor alle merken hoortoestellen of implantaten met een Luisterspoel.

In deze grote groep was de meerwaarde de rust waarmee ik de spreker Bartel kon verstaan. Twee ci's geven zonder soloapparatuur toch meer geluid van buitenaf. Het enige nadeel is dat ik mijn eigen stem niet kan horen. Maar de vragen had ik vooraf afgesteld dus bijdehandje kon het gelijk uitproberen.Kijk maar eens op hun website. Er is zoveel mogelijk op het gebied van spraakverstaan en horen.



