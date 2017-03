Wat ben ik hier blij mee.....

Andere artikelen







Via Facebook las ik op de drukbezochte site voor dove en plotsdoven of de dame iemand blij kon maken met soloapparatuur van phonak . Ze had de spullen in bruikleen maar die hoefde niet terug. Ze kreeg zelf de tablemics en de rogerpen als nieuw soloapparatuur.

Ik vroeg of ik haar een privé berichtje kon sturen en dat was prima. Ik vertelde dat ik twee ci's heb en het via ringleiding en fm wilde testen of het werkte. Ik kreeg vanmiddag een grote doos aangetekend met de mylink en zoomlink van Phonak. Ik had 10 euro overgemaakt voor de verzendkosten, meer hoefde niet. Wat een enorme bofbips ben ik. Fred had een dagje vrij en deed de zoomlink om en ik de mylink. Wij Samen naar Nettorama de supermarkt en ja hoor ik verstond Fred nog beter dan ooit.Wat was ik blij. We waren druk aan het praten en ineens alles stil. Tuuuuuurlijk nog niet opgeladen.

Thuisgekomen gauw de zoomlink opladen en straks weer uitproberen. Het is nu wel anders horen maar dat went vast. Ik ben in ieder geval super blij , dank je wel lieve Bernadette je HEBT mijn leven nog meer verrijkt met je grote kado.





















