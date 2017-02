Andere artikelen







Is gehoorverlies eigenlijk wel te begrijpen?

Sinds kort ben ik me bewust van mijn eigen adem,wel met twee ci's in. Dat vind ik heel bijzonder. Ik kan er zelfs van genieten. Ook kan ik mezelf horen fluisteren wel met twee ci's in. Is het dan niet raar dat ik mensen niet altijd kan Spraakverstaan? Ja, voor mij wel. Het blijft toch iets wat voor mijzelf moeilijk te begrijpen is,laat staan voor diegene die twee goede oren hebben. Dan is er ook altijd geluid. Telefoons die afgaan, verkeer, tjilpende vogeltjes pratende mensen, misschien blaffende honden. Dat is voor jullie een kakofonie aan geluiden. Ik moet nog weleens goed luisteren om het geluid te herkennen. Dat is nu een jaar verder van twee ci's. De tijd nemen om er eens goed naar te luisteren. Dan is het absoluut heel bijzonder om bepaalde geluiden weer in me op te nemen. Ik heb zelf ervaren dat verschillende geluiden herkennen toch HERSENWERK is. Waarom kan iemand een boek lezen zonder achtergrondgeluiden op te merken? Het blijft iets vreemds ook wel verklaarbaar.

Als onze oren het geluid niet kunnen identificeren zijn je oren als het ware stuk.

Moet je weleens Het volume harder zetten van de Tv?

Hoor je wel mensen praten maar begrijp je niet wat ze zeggen?

Vind je het lastig of moeilijk om op drukkere plaatsen zoals restaurants gesprekken te volgen?

Vraag je mensen weleens te herhalen wat ze zeggen? Neem er eens de tijd voor erover na te denken,er zijn goede oplossingen.



















