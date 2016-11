Een voorspoedig herstel voor Fred





Het gaat goed met Fred en daardoor ook met mij. De wond is al zo mooi genezen en dat nog geen maand geleden dat Fred een hartinfarct kreeg en na het dotteren en stents plaatsen een hartstilstand kreeg door fladderen van het hart.

25 oktober 2016 en we hebben de verpleegkundige op de cardiologie al gesproken. Zelfs al een datum voor de intake voor fysiotherapie. Hij kan niet wachten tot hij kan gaan autorijden en dat snap ik ook helemaal. Zelfredzaam zijn staat hoog in het vaandel hier. We maken niet veel mee en nemen de rust die hard nodig is. Iedere dag een blokje om en gisteren samen schapjes gedaan.

Fred heeft zelfs de boodschappen inladen uitladen uitladen tot in de keuken en was toen wel erg moe. Hij doet het toch maar mijn kanjer.

Bedankt voor jullie bloemen kaarten en bezoekjes. Erg lief.

De groetjes van Fred en Fran