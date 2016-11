Wil je meepraten op de groepsapp van DFNA 9?

Meld je dan aan bij www.dfna9.jimdo.com

Ieder proces is anders als je de genetische aandoening DFNA 9 hebt. Heb je een smartfoon en wil je iets in brengen of juist iets weten Over deze erfelijke aandoening. Kom bij de club.

Bevalt het je niet kun je zo weer vertrekken.

Welkom.......