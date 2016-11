Alweer een jaar geleden......

Andere artikelen







Toch een historische dag vandaag. Een jaar geleden lag ik nu op de operatie tafel voor bilaterale ci in een operatie.

10 uren heeft de operatie geduurd en ik ben nog steeds erg dankbaar dat Dr.Mylanus zijn werk correct heeft uitgevoerd. Ci's blijven hulpmiddelen dat wil ik wel gezegd hebben. Het is en blijft een combinatie van spraakafzien en alle zeilen bijzetten om goed te kunnen Spraakverstaan. Met meerdere mensen blijft het letterlijk en figuurlijk AFZIEN maar ik zou ze niet willen missen mijn flierefluiters.

Richting horen gaat ook steeds beter. Momenteel een echo in mijn oren wat spraakverstaan lastiger maakt en vermoeider. Maar er staat al een Afspraak gepland voor 24 november a.s. Dus nog even doorbikkelen.







