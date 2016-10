Ineens is alles anders,

Mijn kaartenhuisje viel bijna uit elkaar. Mijn ergste nachtmerrie werd bijna waarheid. Gelukkig zaten er heel veel engeltjes op Fred zijn schouders.



Door het oog van de naald gekropen. Ik begin even bij het laatste nieuws. Fred mijn steun en toeverlaat, mijn rots is nog in het ziekenhuis maar is stabiel. Er is bij hem gedotterd stents aangebracht en een dag later kreeg hij een hartstilstand en hebben ze hem moeten reanimeren. De tranen springen in mijn ogen, ja ik was hem bijna kwijt geweest.

Hij heeft een bypass operatie gehad en die is goed gelukt. Ik wil het even opgeschreven hebben. We beseffen maar al te goed dat we erg veel geluk hebben gehad samen. We hadden ons leven goed ,nee heel goed op de rit samen. Ik hoor Fred nog zeggen een tijdje terug na mijn bilaterale ci operatie. Als dit alles is ,ben ik Dik tevreden!