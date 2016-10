Q-koorts heeft toch met geiten te maken?

Miep en ik samen op de foto

Nadat we een foto hadden gemaakt vroeg de fotograaf of we een woordje wilden spreken hoe we de verwendag hebben ervaren.

Marian en ik wagen in.....net zoals bij all you need is love. Marian begon en ik krijg de slappe lach, heel verschrikkelijk. Ik kon nog een stomme kreet slaken.....Q koorts heeft toch met geiten te maken.....we rolden de wagen uit van het lachen. Oh ohoh wat een zooitje. Wat een toestand zeg, wij twee bij elkaar. Mijn lachspieren doen echt zeer. Echt op deze manier lachen was lang geleden. Ik heb bergjes energie,kan nog niet naar bed.