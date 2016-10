Andere artikelen







Een onvergetelijke verwendag van de Stichting Q-koorts



Miep Kraak van de huishoudservice



1 oktober 2016, ik mocht met Marian mee naar de landelijke verwendag over de Q-koorts in Den Bosch. We kwamen aan om 12.00 uur en we vielen met onze neus in de boter. De workshops waren begonnen en we konden allebei gaan zitten. Het duurde een kwartier en ik had het nodig zei de masseuse.We kregen een heerlijke stoelmassage. Zo de middag kon beginnen,we waren er klaar voor. Marian heeft inmiddels lang haar en ze liet het opsteken. Helemaal dik tevreden. Erna kon ze terecht bij de visagiste. Mooi opgemaakt en haar haar mooi opgestoken dus gingen we verder. Oh leuk foto's maken. We waren in the mood en er hing een gezellige sfeer. Er liepen ook een schoonmaker en schoonmaakster tussen het publiek en we hebben vreselijk moeten lachen. Zoals we zijn,deden we mee en we hadden de grootste lol. We gingen zelfs samen op de foto. Miep Kraak van de huishoudservice en ik.









