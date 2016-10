Q-support is landelijk actief

Heeft u geen vraag, vertel ons dan uw verhaal over Q-koorts. Zodat wij artsen en beleidsmakers goed kunnen informeren over de gevolgen van deze besmetting. U kunt uw verhaal sturen naar secretariaat@q-support.nu

koorts, een landelijk probleem!

Q-koorts is geen Brabants, wat vaak wordt gedacht, maar een landelijk probleem.

In 2007 breekt de Q-koorts epidemie uit in Herpen (Oss), maar in de jaren daarna verspreidt de Q-koorts zich over het hele land. Van het zuidelijkste puntje in Limburg tot in het noorden van het land komen Q-koorts besmettingen voor. Van de 4190 bekende Q-koorts meldingen bij het RIVM in de jaren 2007-2013 is 30% buiten Brabant.

Mijn vriendin Marian heeft DE Q-koorts gehad en nog de naweeën ervan. Ze heeft het opgelopen doordat ze altijd ging hardlopen in de bossen van Herpen nabij de geitenfokkerij. Het was toen ze nog werkte, dat maakte het nog eens extra zwaar. De vermoeidheid was zooo erg dat ze tijdens het douchen op een kruk moest gaan zitten en erna uit moest rusten op bed om bij te komen. Ze moest een half uur eerder opstaan dan dat ze altijd deed voor haar werk.Wilde ze op tijd op haar werk zijn. De moeheid valt bijna niet te omschrijven zegt ze.