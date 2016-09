Klotsende oksels zijn voorbij





Wat een bergjes energie heb ik. Al vroeg alles open in huis boven en beneden. Over een uurtje ga ik weer masseren. De ventilator staat al boven en het voelt zeer aangenaam.

Wat een heerlijkheid, even geen plak en klotsende oksels. Staat de boel ook open bij Jullie? Goede zin en Energie? Kan ook niet natuurlijk maar ik heb geen fysieke klachten meer. Zooo fijn. Ik slaap als het bekende osje en is een kadootje.

Masseren vind ik leuk en kom er zelf weer van in balans .Ik wens jullie een fijne dag en weekend.